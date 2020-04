Alba: accensione riscaldamenti prorogata fino a giovedì 30 aprile

Considerate le previsioni meteorologiche che annunciano per i prossimi giorni un abbassamento delle temperature, il Sindaco di Alba Carlo Bo ha firmato un’ordinanza per la proroga sull’accensione degli impianti di riscaldamento da giovedì 16 aprile a giovedì 30 aprile compreso, per un massimo di sette ore al giorno (la metà dell’orario consentito ordinariamente).