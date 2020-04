Garantita in condizioni di massima sicurezza e con il ricorso al web

Con riferimento all'emergenza coronavirus e, alla luce delle recenti indicazioni nazionali e regionali che prevedono la riduzione degli spostamenti sul territorio e la sospensione di molte attività ambulatoriali, il responsabile della struttura dipartimentale Consultori Familiari dell’Asl CN1 Gianfranco Cilia comunica che i Consultori dell’Asl cercano in questo momento alquanto critico di esser quanto più vicino possibile all’utenza rispettando le esigenze di sicurezza.

Il Percorso Nascita secondo le prescrizioni dell’Agenda di Gravidanza, è garantito a tutte le donne, anche in questo periodo di emergenza, adottando tutte le disposizioni di sicurezza (tempi e modalità per l’esecuzione delle visite ed esami previsti vanno stabiliti sulla base delle condizioni cliniche e dell’epoca di gravidanza in cui gli accertamenti sono raccomandati).

E’ garantito il Percorso IVG.( interruzione volontaria di gravidanza).

Sarà attivo il corso di accompagnamento al parto in modalità di videoconferenza.

Le mamme direttamente da casa propria sono collegate in videoconferenza attraverso un link con le ostetriche del consultorio di riferimento per portare a termine il corso pre-parto rimasto in sospeso, mentre i prossimi corsi inizieranno direttamente online.

L’obiettivo è fornire un’informazione alle coppie sull’iter di accoglienza, accompagnamento alla nascita, assistenza durante il travaglio, il parto e nel post nascita; un modo per instaurare un legame di gruppo tra loro e con le ostetriche.

E’ stato realizzato dalle operatrici del consultorio un video sul corso del massaggio neonatale consultabile sul sito dell’ASLCN1:

http://www.aslcn1.it/assistenza-rritoriale/consultorio-familiare/

Il corso del massaggio al neonato offre alle mamme e ai papà un’occasione per rafforzare la relazione con il bambino, aiutarlo a rilassarsi; è un modo di comunicare profondo, con notevoli effetti positivi a livello fisico, psicologico ed emotivo.

L’iniziativa si inserisce in un momento di emergenza Covid-19 con l’obiettivo di non venire mai meno all’assistenza alle nostre mamme e papà.

“Conclude il dottor Cilia: “Abbiamo pensato di essere vicini e di continuare ad offrire il nostro sostegno alle donne, alle coppie, ai genitori e agli adolescenti, garantendo consulti psicologici telefonici per rispondere alle domande e/o preoccupazioni e per dare un sostegno in questi giorni di emergenza. Il servizio è gratuito. In tema di benessere psicologico, gestione delle relazioni e contrasto alla violenza trovate ulteriori indicazioni alla pagina del Consultorio Familiare”. ( http://www.aslcn1.it/assistenza-territoriale/consultorio-familiare/ ).

Recapiti telefonici Sedi Consultoriali dell’ ASL CN1:

CUNEO 0171 450434

MONDOVÌ 0174 677436 - CEVA 0174 723809

FOSSANO 0172 699244

SAVIGLIANO 172 240627

SALUZZO 0175 215535

BORGO SAN DALMAZZO 0171 450740

DRONERO 0171 908154