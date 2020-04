Gancia (Lega), "Governo dia all'Italia un un commissario per la liquidità delle imprese e famiglie: è il solo che servirebbe"

"È solo uno il commissario che il Governo italiano deve mettere da subito a disposizione degli italiani: un Commissario per la liquidità immediata a imprese e famiglie, in grado di agire sulle strutture amministrative dello Stato e sostituirsi alla lentezza delle stesse per favorire l'immediato accredito dei denari. È quello che stanno facendo gli altri Paesi UE utilizzando gli strumenti e i margini di flessibilità introdotti dalla Commissione e dalla BCE, con i sostegni diretti agli Stati e alla Banca degli investimenti UE. Cosa aspettiamo?" Lo afferma l’on. Gianna Gancia, europarlamentare della Lega