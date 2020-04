Bra, ripresa la distribuzione delle mascherine agli over 70

Prosegue la distribuzione delle mascherine lavabili che il Comune di Bra ha messo a disposizione dei cittadini con più di 70 anni che ne hanno fatto richiesta.



Durante la scorsa settimana sono state consegnate le prime 1.600 mascherine, grazie alla preziosa collaborazione dei volontari della locale Croce Rossa, dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo – nucleo di protezione civile e della Protezione civile, a cui si aggiunge in questi giorni una squadra di dipendenti dell’Ufficio Tecnico comunale.



Da oggi parte la seconda tranche di consegne, che proseguirà per tutta la settimana, con inserimento direttamente nella buca delle lettere dei richiedenti e avviso tramite citofono. La distribuzione soddisferà progressivamente tutte le richieste pervenute.



Si ricorda che l’uso della mascherina contribuisce a proteggere, ma non esclude il rischio di contagio. E’ fondamentale adottare tutte le misure anti contagio attualmente in vigore: restare a casa e uscire, uno per famiglia, solo nei casi previsti dalla legge: lavoro, motivi di salute o necessità impellenti (acquisto di alimenti o farmaci). Anche con la mascherina, è necessario restare ad almeno ad un metro di distanza dagli altri.