Chiusura prolungata per le librerie in Piemonte: "Avremmo voluto ripartire, con mille attenzioni. Fare impresa significa anche avere coraggio"

Perché non possiamo immaginare di riaprire, con mille attenzioni, offrendo semplicemente ai nostri clienti di scegliere tra venirci a trovare o farsi portare i libri a casa? Perché gli editori grandi e piccoli, invece di cercare di vendere direttamente on line non ci aiutano ripristinando e sostenendo la filiera? Non ci sembra impossibile. Perché invece di lamentarsi con noi dello strapotere economico e ricattatorio di alcuni giganti on line, pensano di far a meno delle librerie, anzi promuovono manifesti per farle rimanere chiuse, in aperto contrasto con i decreti ministeriali?