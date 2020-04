Crisi sanitaria e crisi economica, L’Unione Montana Valle Stura pensa al futuro

L’Unione Montana Valle Stura, dal 2015, ha reso operativo in maniera stabile lo Sportello per lo sviluppo e l’animazione territoriale.

Visto il momento di grande difficoltà per le imprese locali provate, oltre che dall’emergenza sanitaria, anche da un’emergenza economica ed occupazionale, l’Unione Montana ha deciso di potenziare il servizio alle imprese.

La volontà dell’ente è quella di fornire alle aziende uno strumento per favorire l’accesso agli aiuti messi in campo per affrontare l’attuale emergenza, un accompagnamento considerato prioritario affinché il tessuto produttivo della valle Stura non venga tagliato fuori dalle opportunità di rilancio post-emergenza.

Lo sportello avrà quindi il compito di individuare le misure di aiuto – economiche o professionali - che verranno introdotte da parte dei vari enti pubblici e privati; raccogliere le esigenze del territorio vallivo; supportare le imprese ed i singoli nell’individuare le misure di sostegno maggiormente adeguate alle loro esigenze al fine di presentare le istanze per accedervi; creare un raccordo con i vari servizi pubblici e privati come ad esempio l’Inps, i Centri per l’impiego o le Agenzie formative per favorire l’accesso alle prestazioni che verranno attivate a seguito dell’emergenza sanitaria.





Il servizio è gestito dalla dott.essa Elena Cuniberti presso i locali dell’Unione Montana .





Lo sportello per lo sviluppo e l’animazione territoriale sarà quindi operativo in due modalità:

- telelavoro: contattabile attraverso la mail sportelloimpresevallestura@gmail.com ;

- sportello aperto presso la sede dell’Unione Montana Valle Stura nella giornata di venerdì con orario 10-12 a partire da venerdì 24 aprile 2020.