Emergenza Coronavirus: i notai della provincia di Cuneo donano oltre 28 mila euro alla “Fondazione Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle Cuneo Onlus"

Il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo ha promosso una raccolta di fondi per fronteggiare l’emergenza Coronavirus da destinare alla “Fondazione Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle Cuneo Onlus”, con sede a Cuneo.L’iniziativa si è concretizzata nella raccolta tra i notai del collegio della somma di 28.500 euro.

Commenta Gianangelo Rocca, presidente del Consiglio Notarile:“Molte erano le opzioni, perché in effetti molti sono gli enti che si stanno segnalando per la loro opera meritoria in questo campo.La scelta del Consiglio è caduta su un ente che opera a livello locale, e più esattamente sulla “Fondazione Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle Cuneo Onlus”, in quanto ha la possibilità di utilizzare celermente e direttamente i fondi raccolti per l’acquisto di macchinari necessari a far fronte a questo particolare e terribile tipo di emergenza sanitaria. Si è deciso in tal senso, fermo restando che nulla impedisce ad ogni singolo Notaio di fare ulteriori donazioni ad altri enti meritevoli, perché non si può né si deve dimenticare che è a Cuneo e nel Cuneese che sono le nostre radici familiari (almeno per molti di noi) e lavorative, che questa è la terra in cui siamo cresciuti o che ci ha accolti e nei confronti della quale, e dei suoi cittadini, abbiamo un evidente debito di riconoscenza. E’ appena il caso di dire, inoltre, che il mondo della sanità, al quale va il nostro più sentito ringraziamento per l’opera che sta compiendo a prezzo di generosi sacrifici, anche sul piano della perdita o messa a rischio della vita umana o della salute, va assistito e sostenuto nel miglior modo possibile”.