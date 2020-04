Frabosa Sottana, Vicoforte, Villanova Mondovì: il bilancio aggiornato sul Coronavirus

Sono stati comunicati nella prima serata di oggi, martedì 14 aprile 2020, i numeri aggiornati relativi ai contagi da Coronavirus in tre Comuni del Monregalese, quali Frabosa Sottana, Vicoforte e Villanova Mondovì.

FRABOSA SOTTANA - In base a quanto comunicato dal servizio di igiene e sanità pubblica, i casi di positività al Covid-19 sono in tutto 3, ma tutti domiciliati al di fuori del territorio comunale. Per loro è scattata la quarantena obbligatoria.

VICOFORTE - In data odierna le autorità sanitarie hanno informato il sindaco, Valter Roattino, di un nuovo caso di Coronavirus, ma anche di una caso di guarigione, la prima all'ombra del Santuario. Rimane dunque fermo a 8 il totale dei positivi attuali.

VILLANOVA MONDOVÌ - Salgono a 60 i casi positivi al Covid-19 tra i cittadini villanovesi dall'inizio della pandemia ad oggi, 9 dei quali, purtroppo, deceduti. Come spiegato dal Comune, l'incremento di oggi è strettamente correlato agli esiti dei tamponi eseguiti fra gli ospiti delle case di riposo dei Comuni limitrofi.