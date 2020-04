Il sindaco di Bra Gianni Fogliato: "Come amministrazione vogliamo guardare al futuro ed impegnare questi giorni per costruire bene il dopo" (VIDEO)

Il primo cittadino di Bra Gianni Fogliato ha inviato un video-messaggio per le festività pasquali ai suoi concittadini concentrandosi sul dopo emergenza Coronavirus.

Cari concittadini,

vi incontro da casa dove mi trovo, io come tanti di voi oggi, vorrei essere altrove, a passeggiare per le vie e le piazze della nostra città, sperimentiamo invece questo confinamento che grava sia dal punto di vista personale che economico.



Il weekend di Pasqua è sempre stato, per la nostra città, un momento vibrante di eventi all'insegna della tradizione del gusto e dell'arte



Siamo una provincia, cosi come una città, che fa della passione per il prodotto e per il legame con il territorio un punto di forza della propria identità.



Si riflette sulla nostra realtà una situazione sul piano nazionale, che purtroppo si protrarrà nel futuro.



Siamo consapevoli che industria, commercio, artigianato ed agricoltura, che già stanno fortemente risentendo della situazione di emergenza, subiranno pesanti ripercussioni economiche



Come amministrazione non ci basta affrontare le criticità del momento presente, ma vogliamo guardare al futuro ed impegnare questi giorni per costruire bene "il dopo", dimostrando la nostra vicinanza non solo a parole ma attraverso una serie di iniziative e proposte volte a dare una spinta verso la ripresa.



Lavoreremo da subito e con tenacia, per una progettualità volta ad integrare interventi di enti superiori, lavoreremo ascoltando attentamente tutte le associazioni di categoria che rappresentano il nostro tessuto economico.



Auguro a tutti un buona settimana.