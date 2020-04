Il vescovo di Pinerolo scrive al vicario generale: "Respiro da solo"

"Da un’ora respiro da solo".

E' il messaggio che il vescovo di Pinerolo, monsignor Derio Olivero ha inviato poco dopo le 19.30 di ieri (13 aprile), via Whatsapp, al vicario generale monsignor Gustavo Bertea.

Il vescovo di Pinerolo, originario di Fossano, è ricoverato dal 19 marzo all’Ospedale Agnelli per Covid-19 e una settimana dopo era stato intubato.

Nei giorni scorsi era stato sottoposto a tracheotomia per aiutarlo a respirare e ieri è arrivata la buona notizia, proprio mentre i fedeli si stavano organizzando per mettere insieme una preghiera non stop, 24 ore su 24.

Nel suo messaggio monsignor Olivero ha scritto: "Magari ce la faccio. Il Signore e Maria hanno fatto il miracolo assieme a medici e infermieri".