Dogliani, gli auguri del sindaco per i 106 anni di Celestina Ghigliano

Una bella notizia – in mezzo a tanti tragici bollettini – quella che arriva da Dogliani, dove oggi il sindaco Ugo Arnulfo, insieme all’assessore Alessandra Abbona e al capogruppo di maggioranza Claudio Raviola, ha voluto fare gli auguri a una delle donne più longeve della provincia di Cuneo e dell’intero Piemonte: la signora Celestina Ghigliano che compie 106 anni.



Tina, come tutti la conoscono in paese, è infatti nata il 15 aprile 1914 nella frazione Ghigliani di Clavesana. Dopo il matrimonio si è trasferita nel paese di Einaudi, dove ha sempre vissuto.



Da alcuni anni Tina è ospite della Residenza Anni Azzurri di Biarella, dove, spiegano dal Municipio, "ha saputo farsi amare da tutti per la sua sagacia e la simpatia: ama chiacchierare, cantare e stare in compagnia e il suo buon carattere e la sua verve sono davvero stupefacenti".



L’Amministrazione comunale ha consegnato alla direzione della Rsa una torta di compleanno e un mazzo di calle e rose gialle, che la festeggiata ha molto gradito.

Nel video collegamento, reso possibile dalla direzione della struttura, Tina ha amabilmente chiacchierato con gli amministratori, recitato una filastrocca e interagito con battute e risate.



"I nostri più sinceri e allegri auguri a una donna che ha superato abbondantemente il secolo con il sorriso sulle labbra. Ci auguriamo di poterti festeggiare presto tutti insieme di persona, cara Tina!", è lo speranzoso messaggio con cui l’Amministrazione doglianese si è congeda da questa concittadina assolutamente speciale.