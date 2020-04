Dall'asse da stiro alle ciabatte: rifiuti abbandonati lungo la Est-Ovest a Confreria

E' tra le aree attorno al capoluogo che vanno per la maggiore quando si devono abbandonare rifiuti ingombranti o semplicemente sacchi dell'immondizia. Negli anni le segnalazioni da parte di cittadini che percorrono la Est-Ovest da Confreria verso Cuneo sono state tante. I bordi della strada sono usati come discarica. L'ennesima indignata segnalazione ci arriva da Massimo, che percorre quel tratto di strada quotidianamente, lavorando all'ospedale Carle. Lungo la strada vede abbandonato di tutto.

Ma è stata probabilmente l'asse da stiro conficcata nel guardrail ad attirare maggiormente la sua attenzione. Con tanto di ferro a terra.

"Cosa si aspetta a prendere provvedimenti? Chi ha la competenza su quel tratto di strada? Basterebbe piazzare una telecamera per risolvere il problema. Non sarebbe il caso di ripensare il sistema di raccolta dei rifiuti, visto che questi episodi sono in costante aumento, nell'impunità totale?", si chiede il lettore.