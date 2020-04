Lutto nel mondo della cultura: è morto lo scrittore braidese Pier Luigi Berbotto, aveva 81 anni

È morto oggi (mercoledì 15 aprile), a causa di un tumore, lo scrittore Pier Luigi Berbotto. Le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata nel cimitero nella sua Bra, secondo la decretazione governativa. Vivo cordoglio per la figlia Silvia, la moglie Wilma con Primavera, i nipoti Filippo e Pablo, la suocera Olga ed a tutti i parenti.

Pier Luigi Berbotto era nato nella città della Zizzola nel 1938 per poi trasferirsi a Torino, dove ha attraversato il Novecento guardandolo con lo scrutinio dell’intellettuale che sa mescolare senso critico e l’amore per la propria terra. D’altra parte la sua carriera di romanziere e saggista è vocata fin dall’inizio alle sue radici.

Nel dicembre dello scorso anno, Pier Luigi Berbotto era stato ospite a Palazzo Mathis di Bra per la presentazione della sua ultima fatica letteraria ‘Uno sguardo oltre la siepe. Storie e miti di un’età che fugge’. Una raccolta di dodici racconti che tratteggiano una nutrita galleria di personaggi celebri (da Arpino a Montale, da Eco a Sordi a Pavarotti) che lo scrittore ebbe modo di conoscere personalmente e frequentare.

Pier Luigi Berbotto esordisce nel 1985 con il romanzo ‘Concerto rosso’, edito da Mondadori e subito balzato in testa alle classifiche di vendita. Replica il successo con il secondo romanzo ‘L'ombra della cattedrale’, sempre per Mondadori.

Per la saggistica di viaggio pubblica, sempre a Torino, ‘Le terre della bellezza e dell'oblio’, ‘Le mille e una valle’ e, col fotografo Bruno Murialdo, ‘Effetto Langa’. Altre sue pubblicazioni, tutte ambientate in un Piemonte squisitamente doc, sono i romanzi ‘I violini dell'autunno’, sul mistero di Mozart a Torino, e ‘Scende la sera nel giardino antico’, imperniato sulla vita e l'epoca di Guido Gozzano. Attivo pure in campo giornalistico e radiofonico, ha collaborato con ‘La Stampa’, con Bell’Italia e con la Rai.