Busca, una comunità attiva e solidale anche nell'emergenza

ono davvero molte le iniziative nate sul territorio del comune, ideate e realizzate in emergenza per andare in aiuto alla popolazione in questo periodo di difficoltà: per ottenere informazioni al riguardo si può telefonare al centralino del Comune 0171.948611 (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 8,30 - 12,15 - mercoledì 14 - 17,15 oppure scrivere a segreteria@comune.busca.cn.it ), accedere al sito istituzionale dalla home page sezione EMERGENZA COVID 19 in link qui sotto e leggere gli aggiornamenti nelle news e nella pagina fb @comunedibusca.

“Sono orgoglioso – dice il sindaco Marco Gallo – della nostra comunità, che nel momento dell’emergenza si sta dimostrando unita, solidale e capace di mettere a frutto la nostra grande tradizione ed esperienza nel volontariato. Insieme al Comune, molti, tra istituzioni, forze dell’ordine, enti, associazioni, aziende private e singole persone, si stanno dando da fare con idee originali, operatività e organizzazione sul campo per andare incontro soprattutto alle fasce più deboli, anziani, malati e persone in difficoltà economica. Un grazie enorme a tutti loro. Di seguito riassumiamo le principali iniziative”.

Il coordinamento degli interventi fa capo al Coc (Centro operativo comunale presieduto da Sindaco con la partecipazione della Polizia municipale, Carabinieri, gruppo di Protezione civile, Sai, Vigili del Fuoco, ufficio tecnico comunale, Croce Rossa comitato di Busca).

Il Coc assicura sul territorio la direzione delle operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione. Organizza il servizio di controllo del territorio, la consegna delle mascherine agli enti e gli operatori del territorio più esposti, grazie al contributo di privati e associazioni, e si prepara a metterle a disposizione di tutta la popolazione in vista della fase 2, dispone la consegna dei pasti a domicilio per le persone in isolamento o in quarantena, la distribuzione dei buoni pasto, il coordinamento della spesa a domicilio da parte dei volontari della Croce Rossa in accordo con i singoli commercianti.

Consegna farmaci a domicilio

a cura del Comitato di Busca della CRI

consegna da parte di volontari della Croce Rossa di medicinali urgenti, in accordo con le farmacie le farmacie

Consegna libri scolastici

a cura dei volontari della Croce Rossa insieme con il gruppo Ana Busca

consegna a casa degli alunni dei libri e del materiale didattico rimasti in classe

Progetto Alzheimer

a cura dell'associazione caffè Alzheimer

supporto psicologico ai familiari delle persone malate

Progetto Antenna

a cura dell’associazione idee.comunità

Con-tatto supporto psicologico gratuito per problematiche relative alle emergenze

Ludofono laboratorio a distanza con attività ludiche e formative per bambini della scuola dell'infanzia e primarie

Progetti sosteniamo e ripartiamo e l'unione fa la forza

a cura della Cooperativa Insieme a voi

tutorial, appuntamenti, colloqui aree on-line dedicate alle disabilità sensoriali per sostenere il nuovo percorso di didattica; proposte ludiche e didattiche di potenziamento delle funzioni esecutive di accompagnamento i compiti, assegnazioni gratuite di tablet e i connessioni internet

Buoni spesa

consegna buoni spesa da utilizzarsi negli esercizi commerciali del territorio comunale che hanno aderito all’iniziativa organizzata dal Comune con fondi statali

Cesto della carità

a cura della Caritas

raccolta di generi di prima necessità nella chiesa parrocchiale e cassetta postale per segnalare situazioni di bisogno

Servizio aiuto compiti

a cura di Informagiovani

giovani che aiutano le famiglie nello svolgimento dei compiti assegnati online e tramite videochiamate

Volontariato temporaneo Croce Rossa Italiana

possibilità di unirsi alla Croce Rossa per partecipare ad attività di supporto alle persone vulnerabili durante l'emergenza

Vicini col cuore

a cura dell’associazione Uscire insieme

video di intrattenimento inviati quotidianamente tramite WhatsApp con corsi di origami, alimentazione, storia, informazione …

Didattica a distanza

a cura dell’istituto scolastico comprensivo

consegna di tablet in comodato d'uso e di servizi di connettività alle famiglie in difficoltà