Resistere all'isolamento un giorno dopo l'altro

Ogni giorno uno spunto per continuare a sperare, per potenziare la resilienza e per riadattare la propria vita alle nuove condizioni.

Una quarantena “senza manuale di istruzioni” ci induce a riflettere sull’imprevedibilità della vita e può diventare slancio per rimettersi in gioco e continuare a crescere, nonostante il dolore e la paura.

Gli psicologi del Trauma Center del S.Croce Maura Anfossi, Gemma Falco, Cristina Giordana, Andrea Pascale, Arianna Piacenza

Passare ancora un mese in casa è il nostro obiettivo, ma dopo tanti giorni temiamo il crollo: irritazione, noia, apatia. Come resistere ce lo insegna Augusto, un potatore di ulivi. Per trent’anni ha fatto il suo lavoro con sicurezza, ma l’anno successivo si arrende: suona a casa del proprietario degli ulivi e dice che no, non se la sente proprio di potare e se ne va triste e sconsolato.

Dopo alcuni giorni si ripresenta e dice: “inizio lunedì!”. Che cosa ti ha fatto cambiare idea? gli chiedono. “Pensare ad un intero uliveto mi ha spaventato, 100 ulivi sono troppi non posso farcela”. Poi ho avuto un’intuizione: “non devo portare un intero uliveto, devo portare un albero per volta”.

L’unica possibilità per affrontare la potatura di un uliveto è quella di guardarlo come l’insieme di un albero dopo l’altro. “Quando mi concentro su un unico ulivo trovo la forza di un leone”, dichiara Augusto.

E’ la stessa forza che possiamo mettere in campo noi guardando non al mese che ci aspetta, ma concentrandoci su un giorno dopo l’altro.

Gli psicologi del Trauma Center sono contattabili nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 14 al numero 0171-641136