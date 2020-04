Asta virtuale per l’ospedale di Saluzzo: artisti del territorio donano una loro opera per sostenere il nosocomio

L’”Officina delle idee” per l’ospedale di Saluzzo lancia un' iniziativa artistica per sostenere l’ospedale cittadino. Aperta una call per gli artisti locali disponibili a donare una propria opera (disegno, quadro, oggetto) che sarà "venduta" in un'asta virtuale.

Oltre ai dati salienti dell'artista, saranno disponibili due foto dell'opera, la tecnica e le dimensioni, oltre al "prezzo" base d'asta.

L'opera sarà visibile per 96 ore (salvo proroga) sulla pagina facebook dell’"Officina delle idee" e anche su quella singola degli artisti.

Le offerte dovranno pervenire tramite messaggio all'associazione. La consegna avverrà il prima possibile, una volta conclusa l'emergenza.

La base d'asta di ogni opera è fissata a 100 euro. All'iniziativa solidale già aderito quattro artisti saluzzesi: Cristina Pedratscher, con l’opera fotografica della serie“Il Silenzio”; Serena Racca con “Ricerca” tecnica mista su cartone del 2008, Gianfranco Coltella di Le meduse con una lampada di vetro opera del 2009, Caterina Rinaudo in arte Katarina, con la tela dal titolo “Sguardo”.