Chiara Gribaudo ufficialmente guarita dal Coronavirus

" Dopo 35 giorni passati in isolamento, è arrivata questa bella notizia. Grazie a tutti coloro che mi sono stati vicino (moralmente) e grazie alla mia dottoressa, al personale dell'Asl Cuneo 1 e del Sisp cuneese ".

"Ora sto sistemando i pacchi di mascherine e visiere che oggi consegneremo a chi è maggiormente esposto, a chi lavora in prima linea. La solidarietà non si ferma nemmeno a casa, non conosce quarantena, ed è l'unica forma di contagio che amiamo. Avanti!"