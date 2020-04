Covid-19: salgono a 4 i casi positivi a Sanfrè, ma solo uno si trova sul territorio comunale

Il comune di Sanfrè deve fare i conti con altri due casi positivi al Covid-19. Si tratta di residenti nel comune che si vanno ad aggiungere ai due precedenti comunicati nei giorni scorsi.

Ma il sindaco, Giovanni Pautasso, precisa: "Entrambe le persone non si trovano fisicamente nel territorio di Sanfrè, sono domiciliati in un altri comuni e non si conoscono le reali condizioni di salute".

Sale così a quattro il numero totale dei casi colpiti dall'infezione del Coronavirus nel comune roerino. La prima persona contagiata si trova sempre in quarantena presso il proprio domicilio, mentre le altre tre non sono presenti sul territorio comunale.