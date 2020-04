Due i preti della Diocesi di Cuneo risultati positivi al Covid-19

Sono due i preti della diocesi di Cuneo risultati positivi al tampone del Covid-19. Si tratta di don Antonio Audisio, 80 anni, e Roberto Bruna, 61.

Don Audisio è stato amministratore parrocchiale in valle Maira e parroco a Falicetto di Verzuolo. Trasferito all’ospedale Carle di Cuneo, è in gravi condizioni. Don Bruna, parroco di Busca è invece in isolamento domiciliare fino al 23 aprile. La chiesa resta chiusa misure di sicurezza mentre restano in isolamento domiciliare preventivo anche i due vice della parrocchiale, i sacerdoti Mauro Aimar e Marco Tallone.