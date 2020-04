La quarantena non ferma il fitness con i consigli dell’istruttrice Paola Bergesio di Bra (VIDEO)

“Io resto a casa”, certo. Ma come tenersi in forma se gli unici passi che possiamo fare sono tra la cucina e la camera da letto?

La palestra ai tempi della quarantena è in salotto con i consigli di Paola Bergesio, che mette a disposizione la sua esperienza di istruttrice di fitness per aiutare chi sta a casa a tenersi in forma.



Parola d’ordine: prendersi cura di se stessi con una buona attività fisica per liberare (anche) la mente. “Lo sport è una vera terapia per tenere alto l’umore e aiuta a vedere la vita con più ottimismo. Non serve per forza andare fuori per allenarsi, anche casa può trasformarsi in una palestra”, spiega la personal trainer braidese.



Nel suo planning giornaliero, le brevi sessioni di allenamento si inseriscono tra una email e una telefonata. O si possono fare mentre si aspetta che bolla l’acqua della pasta.

Per la femme fatale che c’è in noi, non resta che indossare scarpette ginniche, canotte e comodi leggins.

Cominciamo dal mattino con un po’ di ginnastica dolce per svegliare il corpo.

Non dimenticate bicipiti femorali, glutei e polpacci.Il tocco in più per scolpire i glutei divertendoti al ritmo di musica:Dopo una giornata così, tra lavoro e fitness, ne volete ancora? Il consiglio è di finire con un po’ di stretching e una bella doccia associata al canto a squarciagola.A cosa serve? Dicono, allontani lo stress in modo portentoso!Sono esercizi semplici e alla portata di tutti che, fatti con regolarità, però mantengono attivo il corpo ed efficiente la mente. Provare per credere.