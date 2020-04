Salta anche la 45ª "Grande Fiera d’Estate": l'evento saviglianese posticipato a data da destinarsi

Data l’incertezza dettata dal perdurare dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus, la società organizzatrice e proprietaria del marchio della "Grande Fiera d’Estate", la Al.Fiere Eventi Srl di Marene, comunica che la 45ª edizione della Gfe è stata posticipata a data da destinarsi.



Lo svolgimento della più grande fiera commerciale del Piemonte era stato programmato dal 6 al 14 giugno 2020 presso l’area fieristica di via Alba a Savigliano. La Al.Fiere Eventi Srl annuncerà le nuove date non appena la situazione generale renderà possibile riprogrammare l’evento.