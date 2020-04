Coronavirus, il mondo delle sartorie morde il freno. E chi può, si riconverte per fare mascherine

Il viaggio tra le professioni che sono cadute vittima del Coronavirus non può non fare tappa nel mondo della moda. E più in particolare in quello delle sartorie, rimaste di fatto tagliate fuori da qualunque tipo di attività e che, almeno al momento, non sembrano nemmeno sul trampolino per poter ripartire. A lanciare l'allarme è Cna Federmoda Piemonte, con la sua presidente Rossella Calabrò, torinese, che è anche vicepresidente di categoria a livello nazionale.

Non considerate attività essenziali, questo tipo di laboratori e di negozi è rimasto al palo. E nell'ampliamento citato nei giorni scorsi dal Governo, pur parlando di Made in Italy, la manifattura della moda non è comparsa tra le filiere considerate strategiche. Un errore, secondo Calabrò: "Non far ripartire le filiere del tessile, abbigliamento, pelletteria e calzature significa condannare alla chiusura migliaia di imprese che hanno in portafoglio ordini per la stagione autunno-inverno 2020/2021 che non potranno soddisfare, perdendo clienti e mercati faticosamente conquistati e rischiando di essere così estromesse delle catene globali del valore".