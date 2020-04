La Giunta di Fossano al fianco delle persone con disabilità durante l'emergenza

L'Amministrazione comunale di Fossano vuole ricordare in modo speciale la giornata Mondiale dell'autismo.

«La Giornata Mondiale dell’Autismo rappresenta, un momento di consapevolezza e riflessione importante perché incoraggia tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a prendere misure per sensibilizzare l’opinione pubblica e noi come giunta qualche giorno fa abbiamo deciso di metterci direttamente la faccia e andare oltre in un momento così difficile. Abbiamo accolto le richieste dei genitori di bambini affetti da questa ed altre disabilità certificate di autorizzare l'uscita anche solo per poco tempo dei bambini accompagnati dai genitori. Per questi bimbi speciali, come ci hanno detto delle madri e dei padri con cui abbiamo parlato in questi giorni, la piccola passeggiata davanti a casa è sinonimo di quotidianità, uno sconvolgimento della quotidianità in una persona già emotivamente fragile potrebbe portare dei danni ancora più seri» il commento del sindaco Dario Tallone e dell'assessore Ivana Tolardo.

«Vi preghiamo di uscire sotto casa e portare con voi una documentazione dell'Asl che attesti lo stato di salute di vostro figlio, un abbraccio a tutti i bambini ed alle persone affette da queste disabilità».