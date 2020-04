A Savigliano un nuovo contagio da Covid-19, sale a 19 il numero dei casi positivi al Coronavirus

Sono 19 i casi di pazienti positivi al test del Coronavirus tra i cittadini di Savigliano. Oggi l'Asl Cn1 ha comunicato infatti un altro contagio. Ad annunciarlo è stato i sindaco Giulio Ambroggio. Nel frattempo prosegue la distribuzione delle mascherine per nuclei famigliari.

Ad oggi sono state infatti distribuite 8200 mascherine. "Domani - aggiunge il primo cittadino - la distribuzione continuerà nel quartiere di via Suniglia, dal semaforo fino alla ferrovia per proseguire fino a Suniglia, Levaldigi, Mattione e Tetti Roccia".

A queste si aggiunge la generosa donazione di 100 mascherine al Comune da parte di Marco Cois, titolare del negozio di prodotti per pettinatrici in via Roma. "Un grazie di cuore da parte di tutta l’Amministrazione Comunale".