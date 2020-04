Beinette, tre nuovi casi Covid positivi: "Solo mantenendo le distanze e stando a casa sconfiggeremo questo nemico invisibile"

A darne notizia il sindaco Lorenzo Busciglio nella serata di ieri (mercoledì 1° aprile) con un comunicato stampa ufficiale: "Nella giornata odierna mi sono stati comunicati ufficialmente tre nuovi casi positivi al Covid-19: in totale nel nostro comune si contano, quindi, cinque casi positivi di cui uno in via di ultimazione della quarantena, più otto isolamenti domiciliari fiduciari".