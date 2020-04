CoronaVirus: aiutiamo chi ci aiuta!

In questi giorni siamo venuti a conoscenza di questa simpatica iniziativa della Tipografia Commerciale di Torino che, con una lunga storia nata nel 1964, ha voluto dare il proprio contributo in questo particolare momento storico in cui ognuno di noi cerca di fare la propria parte contro il CoronaVirus.

Fabrizio Demaria: “Abbiamo disegnato due magliette, che vogliono far sorridere con il dialetto della nostra regione, ma allo stesso tempo contribuire ad amplificare il messaggio sulla necessità del restare a casa affinché la pandemia passi il più velocemente possibile. Noi non produciamo farmaci, né alimentari: stampiamo. Quindi vogliamo fare la nostra parte con quello che ogni giorno, seriamente, ci impegniamo a realizzare”.

Il 50% del ricavato verrà devoluto in parte a sostenere la mensa del Cottolengo di Torino, i cui accessi hanno subito un forte aumento in questo periodo di grande emergenza e in parte all’ospedale Santa Croce di Cuneo, che da settimane è in prima linea nella lotta al Coronavirus.

La spedizione sarà a carico nostro della Tipografia Commerciale.

Per info e prenotazioni: https://tipografiacommerciale.com/prodotto/t-shirt-stampata-lanostra-parte/