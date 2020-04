Coronavirus, il Piemonte abbraccia i medici mandati dal Governo: "Siamo commossi, grazie"

Da domani, infatti, prenderanno servizio negli ospedali della regione ben ventuno medici, tutti volontari. Una vera e propria task force per vivere la battaglia contro il Covid-19. Se è vero che il virus non conosce confini amministrativi, altrettanto lo è la generosità del personale sanitario che, in arrivo da altre regioni d'Italia, si prenderà cura dei malati piemontesi.

Commovente la storia di un'anestesia di Arezzo: "Sono in pensione, ho voluto riprendere. Non ce la facevo a stare a casa con i nipoti, devo ammetterlo. Sono tornata a lavorare per voi". Accolti dal caldo abbraccio delle istituzioni, i medici hanno trattenuto a stento le lacrime: "Vi ringraziamo per l'accoglienza, non ci aspettavamo tanto. Veniamo per lavorare, siamo commossi per voi, speriamo di poter fare quello che vi attendete da noi".