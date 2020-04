Coronavirus, salgono a 5 i casi di contagio a Corneliano. Nessuno in casa di riposo

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria il comune di Corneliano conta ad oggi cinque persone che hanno contratto l'infezione da Covid-19.



L'ultimo caso positivo - dai quattro che erano il 25 marzo - è stato comunicato oggi dal sindaco, Alessandra Balbo, che dichiara - "La persona in questione sta bene e si trova al momento in Ospedale ad Alba. Fortunamente non abbiamo casi di Coronavirus presso la casa di riposo Maria Assunta di Castellero. Quotidianamente sento la presidente che mi aggiorna sulla salute degli ospiti della struttura"