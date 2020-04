"Dobbiamo consegnare la mascherina": tentata truffa a Mondovì

"Ci è stato segnalato che alcune persone, con la scusa di dover consegnare delle mascherine per conto del Comune, stanno provando a introdursi nelle case dei cittadini. Non aprite".

Il monito, chiaro e inequivocabile, giunge direttamente dal municipio di Mondovì, ove in queste ore sono giunte segnalazioni di presunti tentativi di truffa ai danni della popolazione. "Stiamo verificando - spiegano dagli uffici comunali -, ma raccomandiamo la massima prudenza. Gli unici che effettuano la distribuzione dei dispositivi di protezione sono i volontari della protezione civile con indosso la divisa, che lasciano la mascherina nella buca delle lettere e non chiedono mai di entrare in casa".