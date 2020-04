Tempo di esami al Conservatorio di Cuneo: si parte la settimana prossima, al via anche le nuove iscrizioni

Anche il Conservatorio di Cuneo reagisce all’emergenza con spirito positivo: le lezioni a distanza proseguono per tutte le materie possibili (escluse per ovvi motivi la musica d’assieme e le attività laboratoriali) e inoltre a partire dalla settimana prossima saranno effettuati anche i primi esami online, per le discipline che si prestano a questo tipo di verifica.

Dal canto suo, la segreteria lavora a pieno ritmo, utilizzando ampiamente la modalità dello smart working e limitando gli spostamenti da e per gli uffici al minimo indispensabile. “Siamo riusciti a far prendere servizio anche a quegli insegnanti che, nominati recentemente, erano obbligati per legge a non spostarsi dal loro domicilio. Abbiamo quindi completato, finalmente, il corpo docente e possiamo procedere, assicurando la massima presenza possibile dei docenti e dell'Istituzione”, dichiara il direttore, Alberto Borello. “La collaborazione è ottima ad ogni livello” commenta soddisfatto Leopoldo Slamig, presidente ad interim del Consiglio di Amministrazione. “Riusciamo a riunirci regolarmente online e a prendere decisioni condivise, fatto essenziale per la gestione specialmente in un momento straordinario come questo”. E' da sottolineare l'apporto fattivo e costante dei rappresentanti degli studenti negli organi di gestione.

A partire dal primo aprile, fino al 31 luglio, sono aperte le iscrizioni per l’Anno Accademico 2020-2021. I corsi attivi sono molti: strumenti classici (pianoforte, violino, viola, violoncello, contrabbasso, chitarra, flauto, clarinetto, oboe, fagotto, corno, tromba, percussioni, arpa), composizione, musica corale e direzione di coro, canto lirico, canto rinascimentale e barocco, canto jazz, voce pop, strumenti Jazz, strumenti pop, didattica della musica, musica elettronica a indirizzo compositivo e tecnico del suono. Presso il Conservatorio sono attualmente attivi sia i corsi propedeutici, destinati alla formazione di livello pre-accademico, sia i corsi accademici di primo e secondo livello, grazie ai quali gli studenti possono ottenere la Laurea triennale o specialistica.

Le modalità per iscriversi sono riportate nel Vademecum predisposto dalla Segreteria didattica, disponibile sul sito web www.conservatoriocuneo.it. L'intera procedura si svolge online. Gli uffici di Segreteria, in questo periodo di emergenza, sono comunque contattabili tramite posta elettronica, in caso di particolari dubbi o urgenze.