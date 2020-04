Vicoforte: salgono a quattro i casi positivi al Coronavirus

Subisce un ulteriore ritocco verso l'alto il bilancio relativo all'epidemia di Coronavirus per quanto riguarda il Comune di Vicoforte, che pochi istanti fa ha annunciato il quarto caso di Covid-19 sul territorio municipale.

Il sindaco, Valter Roattino, ha comunicato la notizia in prima persona sui social network: "In data odierna sono stato messo a conoscenza dalle autorità sanitarie di un nuovo abitante vicese affetto da Coronavirus. La persona risulta ricoverata in ospedale".

"Con questo ultimo caso - ha aggiunto il primo cittadino - sono quattro le persone positive nel nostro Comune. Restate a casa".