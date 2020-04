Fossano: consiglio comunale online tra emergenza Covid e variazioni di bilancio (VIDEO)

Si è svolto oggi online sulla piattaforma messa a disposizione dall’ANCI il Consiglio Comunale di Fossano, trasmesso altresì in diretta sul nuovo canale Youtube della Città degli Acaja.

Ecco il video:

Il consiglio si è aperto con la formalizzazione delle dimissioni del consigliere in quota Lega Salvini Premier Adriano Testa, surrogato da Franco Berrone in consiglio e dal senatore e consigliere Giorgio Maria Bergesio quale capogruppo della lista.

Il sindaco Dario Tallone ha relazionato su quanto accaduto in questi giorni in materia di emergenza Covid-19 sul territorio di Fossano, incluse le misure economiche: “Ovviamente la crisi economica ha degli effetti sulle aziende e i nuclei familiari più deboli” ha detto il sindaco – Siamo in emergenza e siamo costretti a mettere mano all’avanzo di bilancio. Dovremmo chiudere con un avanzo di 4 milioni di Euro e abbiamo il dovere di intervenire. Abbiamo creato un fondo iniziale di 300mila Euro per sostenere le aziende che in questo momento rischiano di chiudere o i dipendenti che restano a casa”.

Il sindaco ha anche aggiornato il numero di contagi sul territorio comunale. Sono 18 i cittadini di Fossano che hanno contratto il virus. Stando ai dati ufficiali, gli unici di riferimento, 12 di queste persone sono in ospedale, una persona è deceduta, una è stata dichiarata guarita. Quattro di questi casi sono in frazione e 20 persone di quelle inizialmente poste in isolamento preventivo sono stati invece dichiarati non contagiati e dunque fuori isolamento.

In un’ottica di collaborazione sono state ritirate o posticipate tutte le interrogazioni e le interpellanze sia per lasciare spazio alle relazioni sulla situazione emergenziale, sia per ridurre al minimo la durata in streaming del consiglio comunale, limitando al massimo i disagi provenienti dalle connessioni internet.

Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio previsionale dell’Azienda Speciale Multiservizi che si occupa di farmacie municipali, parco cittadino, villaggio sportivo e servizi all’infanzia, sebbene, come sottolineato dal consigliere del Partito Democratico Vincenzo Paglialonga e dal consigliere della Lega Giorgio Bergesio: “La vicenda attuale potrebbe richiedere degli aggiustamenti perché cambieranno alcuni scenari socioeconomici e quindi le entrate di alcuni centri di costo”.

Variegato il punto affrontato dall’assessore Angelo Lamberti sul piano urbanistico della città. Nella sua relazione l’assessore ha ribadito l’intenzione di pedonalizzare il centro storico e proseguire il percorso della sua valorizzazione oltre ad aver palesato l’intenzione di recuperare Palazzo Thesauro e dedicarlo a uffici comunali per ovviare il problema del posizionamento difficilmente accessibile di alcuni uffici comunali.

Contraria la minoranza di centro sinistra, non tanto per le idee e le iniziative in sé, quanto per le tempistiche: “A fronte della crisi che stiamo vivendo, in questo momento storico particolare, andare a spendere oltre 360mila Euro per questo tipo di intervento, quando gli uffici sono dove sono da tanti anni ci sembra non strategico”. Secondo il consigliere Vincenzo Paglialonga non è il momento giusto e sarebbe da accantonare momentaneamente l’idea di ristrutturare Palazzo Thesauro per disporre di maggiori risorse in questo momento da destinare all’emergenza Covid-19. La posizione di Paglialonga è stata appoggiata anche dai consiglieri di minoranza delle liste in appoggio alla candidatura Ballario Enzo Brizio e Cristina Ballario.

Di altra opinione sia i consiglieri Luca Avena e Giorgio Bergesio che il sindaco Dario Tallone: “I lavori devono proseguire e devono andare avanti. I consiglieri Paglialonga, Serra, Cortese e Crosetti in una lettera datata 25 marzo proponevano un fondo di solidarietà di 120mila Euro, siamo già a oltre 800mila e l’importo di Palazzo Thesauro è ben poca cosa rispetto ai 4 milioni di Euro di cui ancora disponiamo. Chiedo che questo progetto non venga fermato anche per l’emergenza, perché è un modo di far lavorare le nostre aziende e le aziende sul nostro territorio”.

La variazione di bilancio è dunque stata approvata con i voti favorevoli delle liste di maggioranza, l’astensione del consigliere Enzo Brizio e i voti contrari dei consiglieri Vincenzo Paglialonga, Rosita Serra, Paolo Cortese, Francesca Crosetti e Cristina Ballario.

Il consiglio si è chiuso con un intervento del consigliere nonché medico Enzo Brizio: “Voglio chiudere con una buona notizia e con una raccomandazione: siamo nella fase discendente della Gaussiana dei contagi e quindi forse per fine mese potremo dire di esserne fuori, ma adesso è il momento di tenere duro, è il momento di non cedere!”.