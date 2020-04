Non si può ignorare emergenza affitti, necessario contributo per tutti

Bisogna fare fronte anche all'emergenza affitti ma finora non sono state annunciate misure. Si tratta della rimozione di un problema che riguarda non solo le famiglie che non possono fare fronte alle spese per l'affitto dell'abitazione in cui vivono ma anche quelle che hanno dei figli studenti fuorisede.

Rifondazione Comunista insieme a tantissime associazioni ha aderito all'appello lanciato da Unione Inquilini, Link Coordinamento Universitario e Rete della Conoscenza per chiedere a governo e parlamento una misura per l'emergenza assolutamente indispensabile: un contributo affitto per tutte e tutti!

Si tratta di una misura utile per evitare che decine di migliaia di singoli e famiglie si ritrovino in una situazione di morosità incolpevole e al tempo stesso per tutelare i proprietari. La sospensione degli affitti sarebbe una misura insufficiente perché finita l'emergenza gli inquilini si troverebbero a dover pagare somme non sostenibili.

