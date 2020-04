Bollettino weekend ed inizio settimana. Lunga fase di bel tempo primaverile tra Palme e Pasquetta?

Nei prossimi giorni gradualmente l’Italia sarà interessata da una vasta area di alta pressione che riporterà le temperature su valori in media o poco sopra, per un periodo che potrebbe essere caratterizzato da tempo soleggiato fino a Pasquetta.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi venerdì 3 a domenica 5 Aprile.

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle pianure, nubi più presenti al pomeriggio e per buona parte di domenica sulle zone alpine, dove non si esclude qualche breve piovasco o piogge deboli domenica. Temperature in graduale rialzo, con minime che si porteranno tra i 6 e i 10 °C e le massime tra i 16 e i 20 °C di domenica. Venti generalmente assenti o deboli di direzione orientale/nordorientale, con qualche rinforzo su Liguria e Piemonte orientale nella giornata di domenica.

Da lunedì 6 Aprile.

La tendenza attuale mostra un rinforzo dell’alta pressione con tempo stabile e per lo più soleggiato, e temperature che gradualmente supereranno i 20 °C a metà settimana un po’ ovunque. Questa situazione potrebbe permanere almeno fino a Pasquetta inclusa, ma per le conferme attendiamo i prossimi aggiornamenti.

