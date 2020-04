Dopo il successo del dibattito all'Aria che Tira di giovedì, il Banchiere scrittore torna sulla 7

Beppe Ghisolfi torna sulla 7: un ritorno che questa volta è anche un debutto, quello nell'Arena di Massimo Giletti, conduttore e giornalista nazionale ma di fiera origine piemontese come il Banchiere scrittore di Fossano.

L'appuntamento è fissato per domenica sera, a partire dalle ore 22,30, quando il Professor Ghisolfi si collegherà via Skype dalla propria casa con il grande studio di Non è l'arena, il programma di informazione politica, sociale ed economica in assoluto più seguito sulle frequenze dell'emittente di Urbano Cairo, e non solo.

L'invito di Giletti a Ghisolfi fa seguito al successo del dibattito e del confronto che, nella fascia del mezzogiorno di giovedì appena trascorso, si è svolto fra di loro e con la giornaliera Myrta Merlino conduttrice e padrona di casa dell'Aria che Tira, assieme a esponenti del governo e del Paese reale.

Giletti, uomo di punta della 7 dopo un curriculum di alto prestigio alla Rai dove ha condotto i programmi di approfondimento sociale e informativo più apprezzati, sta dedicando le proprie trasmissioni alla creazione di un confronto positivo e risolutivo tra i vari settori della finanza, della politica e delle imprese per vincere al meglio la battaglia delle varie emergenze in atto nel Paese.