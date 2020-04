Dalla Fondazione CRC altri 250mila euro di contributi per l'emergenza sociale

Ieri pomeriggio si è riunita la seconda Commissione di valutazione del Bando Emergenza per il Sociale, misura promossa dalla Fondazione CRC a supporto delle persone e delle famiglie in condizione di maggiore fragilità socialee isolamento forzatoa causa del Coronavirus.

A fronte dell’altissimo numero di richieste pervenute-96domande per un importo complessivo richiesto di 1 milione e 820 mila euro -il CdA ha deciso un ulteriore stanziamento 100 mila euro, grazie al quale la capienza del fondo sale600 mila euro totali.

La Commissione ha poi esaminato la seconda tranche di 54 richieste di contributo, arrivate negli scorsi giorni, e ha assegnato 40 contributiperun totale di250 mila euro.

Nei giorni scorsi è arrivata alla Fondazione anche la primadonazione privata: 3000 euro raccolti dall’Associazione Pensionati BREe destinati al Fondo, perinterventi a favore di case di riposo e anziani. A partire da questo stimolo, la Fondazione CRC ha deciso di promuovere le donazioni di privatiattraverso l’apertura di unconto corrente dedicato, che andrà ad aumentare la capienza del Bando Emergenza per il Sociale, e si è impegnata a raddoppiare ogni importo che verrà raccolto, fino a un massimo di 10 mila euro a donazione.I 6000 euro generati grazie a questo meccanismo dalla prima donazione sono stati destinati all'Associazione Provinciale Case di Risposo pubbliche e private.Tutti gli interessati possonosostenere il Bando donando sul conto corrente aperto presso la UBI Banca di Via Roma, IBAN IT 23 F 03111 10201 0000 0000 6000.

“Il Bando Emergenza per il sociale, che in meno di due settimane ha raccolto un numero altissimo di richieste, vuole fornire aiuto immediato ad anziani, minori e famiglie in difficoltà, persone con disabilità e in condizione di vulnerabilitàa causa dell’emergenza coronavirus, attraverso il sostegno economico agli enti pubblici e del terzo settore che operano in provincia di Cuneo”, dichiara il Presidente della Fondazione CRC, Giandomenico Genta.

“Oggi abbiamo ampliato il budget disponibile e ci siamo inoltre impegnati a raddoppiare l’importo delle donazioni di privati che arriveranno nelle prossime settimane: una testimonianza tangibile di quanto la nostra comunità consideri prioritario essere oggi al fianco delle categorie più deboli”.Alla pagina www.fondazionecrc.it/bando-emergenza-per-il-sociale-i-progetti-sul-territoriosono inoltre in corso di caricamento le informazioni di dettaglio sui progetti finora sostenuti con il Bando: un modo utile per rendicontare quanto fatto e offrire alla comunità informazioni utili sui servizi disponibili in questo periodo".