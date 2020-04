Perchè sentiamo il bisogno di correre? Essere runners al tempo del Coronavirus

Perché sentiamo il bisogno di correre? Perché siamo nati per farlo. L’essere umano ha adattato il suo organismo al fine di correre: la corsa, in passato, è diventata un’attività necessaria per competere in natura con gli altri predatori. Abbiamo quindi iniziato la nostra carriera da corridori per un bisogno primario, per procurarci il cibo cacciando.

Abbiamo imparato a correre scalzi, leggeri e liberi; il corpo umano si è progressivamente modificato per poter correre agilmente e velocemente per lunghe distanze: la struttura scheletrica e tendinea consente di esprimere una grande forza in maniera economica, la lunghezza dell’arto inferiore è funzionale alla corsa aumentando la distanza tra un passo e l’altro pur mantenendo la stessa frequenza. Il piede si è ridotto proprio come l’avambraccio, nelle gambe è presente una notevole quantità di fibre muscolari rosse, deputate a contrazioni lente e resistenti ed a movimenti ciclici ripetuti, come appunto la corsa. Inoltre si sono evoluti la colonna vertebrale, per esempio il distanziamento del cranio dalle spalle per mantenere il capo indipendente dal busto, il sistema di termoregolazione e il sistema respiratorio.

Tutti questi adattamenti hanno reso l’uomo un animale da corsa, che nulla ha da invidiare a cani e cavalli, con la differenza della posizione eretta e del bipedismo.

Con il passare degli anni, dei secoli e dei millenni, abbiamo imparato a correre non più per dovere ma per piacere. Camminata veloce, 10 minuti di tapis roulant, gli sportivi della domenica pomeriggio, una corsetta a settimana, un’ora di corsa al giorno, 60 km di corsa a settimana, mezza maratona, maratona, triathlon. Tutti, chi più chi meno, possiamo identificarci in una di queste categorie e tutti, chi più chi meno, abbiamo sperimentato la corsa: lo abbiamo fatto da bambini, in pochi hanno continuato da adulti.

La corsa, spesso, ha un grandissimo potere intimidatorio. Chi non corre da anni è letteralmente terrorrizzato dall’idea di poterlo fare ancora, da adulto; ma con i giusti accorgimenti, i giusti metodi e le giuste pause, tutti possono correre.

Il primo timore è sicuramente psicologico, un attimo prima di iniziare, immaginando di dover correre, il nostro organismo reagisce con una serie di reazioni a catena che intaccano innanzitutto l’apparato respiratorio e cardiovascolare, il respiro si accorcia, il cuore batte più velocemente: siamo agitati ancora prima di iniziare, ed essendo la respirazione fondamentale nella corsa, si instaura un circolo vizioso inarrestabile fino a quando non si realizza che si sta correndo, piano, ma si sta correndo, passo dopo passo d’ora in avanti è tutta una questione di allenamento prima della mente e poi del corpo. Nella corsa siamo soli e liberi con i nostri pensieri.

Nelle ultime settimane è nata una grande polemica contro i “runners”, decine e decine di persone sono uscite dalle loro abitazioni per correre, al tempo del Coronavirus.

Ho riflettuto sui possibili e concreti motivi che abbiano spinto anche chi non ha mai corso prima a farlo proprio adesso, una serie di motivi totalmente incatenati tra loro: la prima motivazione è il tempo, che prima non c’era e adesso invece sì. La seconda motivazione è legata al bisogno concreto di evadere, di uscire e di farlo velocemente, facendo scorrere quel tempo sull’asfalto tra un passo e l’altro. La terza motivazione è la libertà che solo la corsa può regalarci; forse chi abita in città, in uno spazio ristretto, condividendo luoghi e privacy con più persone contemporaneamente ha percepito quel richiamo di libertà non più concessa.

Ora che è tempo di stare a casa proviamo a muoverci, ognuno nel proprio spazio disponibile, nel rispetto di se stessi e degli altri, sopratutto senza nuocere. Alleniamoci a casa, con criterio e un maggiore occhio di riguardo alla sicurezza. I più fortunati hanno un grande giardino, qualcuno ha un tapis roulant (consiglio sempre di impostare almeno il 2,5% di pendenza, è un modo per simulare l’attrito che si crea correndo all’aperto), qualcuno ha un cortile, qualcuno non ha un balcone, qualcuno ha un semplice soggiorno.

#iomiallenoacasa, insomma. E la prossima corsa avrà un sapore tutto nuovo, come se fosse la prima volta: saremo agitati, non più per paura, ma per emozione.