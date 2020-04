Fossano: oggi, venerdì, Consiglio Comunale in diretta su Youtube

Si svolgerà oggi, venerdì 3 aprile, il Consiglio Comunale di Fossano, rinviato due volte per l'emergenza Covid-19.

Per riuscire a garantire il regolare svolgimento della seduta il comune di Fossano si avvarrà della piattaforma messa a disposizione gratuitamente dall'ANCI che consentirà ai consiglieri e agli assessori di collegarsi dalle proprie abitazioni.

"Abbiamo anche predisposto delle postazioni nel Palazzo Comunale qualora ci fossero dei consiglieri che non riescono a collegarsi dalle proprie abitazioni" ha spiegato il sindaco di Fossano Dario Tallone.

Il Consiglio, che avrà il medesimo ordine del giorno di quello precedentemente rimandato, sarà visibile alle 16 in diretta all'indirizzo https://www.youtube.com/channel/UCDDi9A-xVWyPg2_M-sqko1w salvo imprevisti dovuti all'affollamento delle linee internet di questo periodo. Qualora la connessione non reggesse, sarà in ogni caso pubblicato integralmente in differita.