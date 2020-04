A Boves primi due decessi di positivi al coronavirus, il sindaco Paoletti: "Ci stringiamo al dolore delle famiglie"

Due decessi in poche ore. Sono i primi registrati nel comune di Boves tra i positivi al coronavirus.

Si tratta di Giuseppe Tecco, 84 anni, zio dell'assessore comunale Nadia Tecco, la cui morte è stata comunicata ieri sera dal sindaco Maurizio Paoletti. "Ci stringiamo a Lei ed a tutti i suoi familiari nella sofferenza per la perdita del loro congiunto in questo momento in cui il virus ci priva anche del conforto delle persone amiche. Ciao Beppe.....", ha scritto.

Stamattina, sempre su autorizzazione della famiglia, il sindaco ha comunicato il decesso di Lucia Massucco, di 70 anni, deceduta al Carle di Cuneo dove si trovava ricoverata da qualche giorno. La donna era della frazione Rivoira.

"Oltre alla perdita dei propri cari, stiamo vivendo anche l'impossibilità di salutarli e di ricordarli come meritano, in un rito collettivo. Credo che questo renda tutto ancora più doloroso e drammatico", ha commentato il primo cittadino.