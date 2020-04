Coronavirus, alla Merlo di San Defendente di Cervasca ancora due settimane di stop fino al 18 aprile

La Merlo di San Defendente di Cervasca proroga la chiusura ancora per 15 giorni. La storica azienda con sede a San Defendente di Cervasca - che occupa 1.400 lavoratori - a seguito dell’emergenza covid-19 aveva stoppato la produzione lo scorso 14 marzo inizialmente fino al 22 marzo. Poi una prima proroga che avrebbe portato all’apertura lunedì 6 aprile.



Ma per far fronte all’emergenza, non ancora terminata, l’azienda leader mondiale nella produzione di sollevatori meccanici proroga la chiusura almeno fino al 18 aprile.



Restano attivi i servizi di telelavoro in smart working per il reparto commerciale e gli impiegati della Merlo come i servizi legati a spedizione e assistenza. L'azienda ha fatto richiesta di cassa integrazione "Covid-19 Nazionale