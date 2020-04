Emergenza sanitaria: anche a Peveragno via alla raccolta delle domande per i buoni spesa alimentari

Anche a Peveragno via alla raccolta delle domande per la solidarietà alimentare. A partire da oggi (venerdì 3 aprile) e sino alle 12.30 di mercoledì 8 aprile sarà possibile scaricare e compilare il modulo presente sulla sezione dedicata del sito internet comunale (oppure riempire quelli cartacei che sono stati posti all'ingresso del municipio).

A darne notizia la pagina Facebook ufficiale del comune di Peveragno, dove si specifica che verrà data alle situazioni di emergenza più stringente (nuclei familiari prive delle condizioni economiche necessarie per fare la spesa, ovvero prive di redditi o sostegni e di una somma in conto corrente bancario o postale superiore ai 3000 euro), e che anche chi si trova in uno scenario del genere ma parrebbe escluso da alcune delle condizioni riportate sulla domanda dovrà compilarla in ogni caso: le casistiche possibili sono troppe da inserire in un unico documento.