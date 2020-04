I Comuni si spaccano sui necrologi: qua si gioca l’ultimo divieto imposto dal Coronavirus

È sull’affissione dei necrologi che si gioca l’ultimo divieto per arginare il contagio da Covid-19.

Perché è noto che un annuncio mortuario pubblicato lungo le vie cittadine induca le persone a fermarsi per leggere le informazioni riportate e a guardare la fotografia, soprattutto in questi terribili giorni in cui bisogna fare i conti con il temibile Coronavirus.

Tutto ciò però crea un motivo in più per uscire dalla propria abitazione e predispone anche a degli assembramenti davanti agli annunci mortuari, ossia costituiscono un motivo per avvicinare le persone in uno stesso luogo che è proprio tra le prime cose che il Governo - con i suoi decreti - ha bandito, come fonte primaria della diffusione della pandemia.

La linea da seguire, però non è ben determinata: pubblicare all’aperto il tiletto non è un servizio essenziale ma è pur sempre un servizio, del quale le persone possono usufruire passando, magari mentre vanno a fare la spesa, azione quest’ultima di prima necessità.

Nel dubbio, i Comuni hanno disposto in materia in modo diverso.

Per esempio Cuneo ha optato per l’affissione dei necrologi lungo la città ma ha anche istituito un servizio sul portale del Comune. Via libera ai manifesti mortuari all’aperto anche per i paesi del Cebano e la maggior parte di Langhe e Roero.

Al contrario molte amministrazioni - non considerando l’affissone del manifesto mortuario un servizio di prima necessità - hanno deliberato di vietarne la pubblicazione per le vie della città. Tra chi ha preso questa decisione ci sono i Comuni di Fossano, Mondovì, Chiusa Pesio e anche tutta la vicina Valle Bormida, verso il Savonese. Addirittura alcuni Comuni hanno imposto di togliere i tiletti già esposti.

Una limitazione in più nell’onorare i propri defunti per le famiglie, dettata dall’esigenza di contrastare il dilagare del Coronavirus.