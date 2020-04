La Montagna e ciò che sa insegnare: l'emozionante videomessaggio dei cuneesi Luca Galfrè e Simone Mondino

Un video bellissimo, che sta diventando virale e che probabilmente sarà tradotto anche in francese e in inglese. E un messaggio potente sulla Montagna, quella con la M maiuscola, "che insegna a lasciare il superfluo, che ti fa capire quando fermarsi, come sta facendo ora l'Italia".

"Tutto è nato da un messaggio su whatsapp, tutto è nato per caso e forse lo rende ancora più vero ed autentico". Luca Galfrè, uno dei gestori del rifugio Paraloup, sta trascorrendo la quarantena in isolamento lassù. E' sua la voce "narrante". Riprese e montaggio sono di Simone Mondino.

A Paraloup, Luca ci sta e ci lavora da quattro anni, in fondo la sua vita non è cambiata molto. Ma quella che, a detta di tanti suoi coetanei, perché Luca in fondo ha solo 29 anni, appare come una scelta estrema, in un momento come questo diventa ricchezza.

"Adesso, forse, gli svantaggiati, quelli che vivono in montagna, sono i più fortunati. Lavoro nei rifugi da ormai dieci anni. Non potrei vivere in altri posti. Ho deciso di rimanere qui, avevo tutto quello che mi serviva, con me c'è il mio cane; quando avrò finito le provviste scenderò a Rittana, dove c'è un negozio di generi alimentari. Sono libero, circondato dalle montagne, posso stare all'aperto senza vedere nessuno", ci racconta al telefono.

Come è nata l'idea del video? Lo spiega Simone Mondino, l'autore delle immagini e del montaggio, su Facebook.

"Durante una soleggiata giornata (Luca ndr) ci invia un audio: sono parole, pensieri liberi ed emozioni autentiche... la vera protagonista? La Montagna.

Già durante il primo ascolto ci commuoviamo, perché quelle parole ci toccano dentro e fanno venire voglia di fare qualcosa di bello. Ecco l'idea di montare un video che possa ulteriormente valorizzare quei "liberi pensieri". Le riprese sono state realizzate tutte in territorio italiano negli ultimi 8 mesi: provincia di Cuneo (Valle Gesso, Varaita e Stura) e Trentino (Val Rendena, Val di Fassa e Passo Rolle) per sottolineare ancora una volta la bellezza indiscussa della "nostra" Montagna.

Lo condividiamo con i nostri lettori.