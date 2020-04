Mondovì: nuovi tamponi per il "Sacra Famiglia"

"Grazie all'intervento del sindaco, questa mattina verranno eseguiti nuovi tamponi presso l'ospedale di Mondovì per l'istituto 'Sacra Famiglia'".

L'annuncio giunge direttamente dal presidente della casa di riposo, Diego Bottero, il quale afferma inoltre che "lunedì la nostra commissione di emergenza rafforzerà le misure di isolamento e contenimento. Il direttore sanitario mi ha comunicato che la febbre è scomparsa in quasi tutti i pazienti e che si provvederà a trasferimenti - se possibile - dei nostri anziani in osservazione 24 ore su 24 in un unico reparto dedicato".

"Registro - ha chiosato Bottero - una grande collaborazione con i medici curanti, la medicina del lavoro e l'ufficio di igiene pubblica. Vinceremo questa battaglia".