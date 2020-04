Santo Stefano Roero: "buoni spesa" usufruibili a partire da oggi, venerdì 3 aprile

L'amministrazione comunale di Santo Stefano Roero dopo aver reso disponibili alla popolazione i moduli e aver analizzato le prime richieste, ha assegnato i primi dieci "buoni spesa" ai concittadini che ne avevano diritto.

I buoni sono usufruibili a partire da oggi (venerdì 3 aprile) nell'unico piccolo negozio di articoli alimentari sito in frazione Valle San Lorenzo. L'assegnazione proseguirà fino a fine esaurimento risorse disponibili e, sarà eventualmente modificabile dal Municipio Santostefanese in base ad ulteriori necessità e disponibilità che si presenteranno.

"Una misura importante che dà respiro ai concittadini. Considerando che siamo un piccolo comune - dichiara il sindaco di Santo Stefano Roero, Giuseppe Costa - ci siamo attivati velocemente per rendere il prima possibile operativa l'erogazione dei buoni spesa".

Inoltre, il primo cittadino comunica due decessi di persone positive al Coronavirus nel comune di Santo Stefano Roero. Si tratta di due pensionati ultraottantenni. Due i rispettivi familiari posti in quarantena presso i loro domicili sotto monitoraggio dell'Asl Cn2: uno a Santo Stefano Roero in attesa del tampone, l'altro a Montà. Il sindaco Costa "Speriamo che non ci siano altri casi positivi e altri morti in paese. Sento costantemente le direzioni delle due case di riposo (una gestita dalle suore nel capoluogo, l'altra in fraz. San Lorenzo), fortunatamente al momento non si rilevano casi di contagio tra gli ospiti di entrambe le strutture" .