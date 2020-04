Per cause in via di accertamento, un'auto è uscita di strada sulla provinciale 166 a circa 2 chilometri da Savigliano, direzione Monasterolo.

L'incidente si è verificato questa mattina, sabato 4 aprile poco dopo le 7.

Nessun ferito e solo un mezzo coinvolto.

Sul posto il pronto intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza.