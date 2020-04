4.000 mascherine in arrivo a Canale: una per famiglia

Dopo aver fornito le mascherine alla casa di riposo di Canale - in questo momento particolarmente colpita dai casi di Covid-19 - e ai volontari del paese attivi in prima linea, l'amministrazione comunale proseguirà con la distribuzione dei dispostivi di sicurezza alla popolazione.

Il Municipio Canalese ha infatti acquistato 4mila mascherine per i suoi cittadini. Le stesse verranno assegnate (una per ogni famiglia) come sistema di protezione da utilizzare quando si va a fare la spesa settimanale.

Finora il Comune ha ricevuto 215 mascherine dalla Protezione Civile, 150 dal Rotary Club Canale Roero e, altre 300 in arrivo dalla Cina regalate dall'amico imprenditore Guolyu Qiu.

A questo proposito dalla pagina social del sindaco Faccenda giungono i ringraziamenti: "Ringrazio tutte le persone che hanno donato il materiale utile in questo momento emergenziale e tutti i volontari che si sono resi parte attiva nella logistica e in quella che sarà la futura distribuzione"