A Savigliano da lunedì inizia la prima distribuzione dei buoni spesa

A Savigliano sono state già approvate alcune delle richieste pervenute in merito ai buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari. Da lunedì inizierà questa prima distribuzione.

“Un sincero ringraziamento alle associazioni San Vincenzo, Caritas, Emporio alimentare, Cav e Croce Rossa che si occuperanno della distribuzione” scrive l’assessore alle politiche sociali Alessandra Frossasco.

Chi fosse interessato a inoltrare la domanda per usufruire di questi buoni perché in difficoltà rispetto all’emergenza Covid-19 deve rivolgersi al Consorzio Monviso Solidale di Savigliano Corso Roma, 113 (Centralino 0172/710811 Fax 0172/710820 savigliano@pec.monviso.it savigliano@monviso.it ) compilando un apposito modulo entro e non oltre le ore 13 di giovedì 9 aprile.

I richiedenti dovranno dichiarare la situazione socio-economica del nucleo familiare e la situazione emergenziale per cui necessita della misura urgente di solidarietà alimentare. Verrà data priorità ai nuclei non assegnatari di sostegni pubblici.

In città è stata quasi ultimata la distribuzione delle mascherine ai nuclei famigliari.

"Nonostante il disguido successo alla Trucco Tessile le 10 mila mascherine sono state consegnate tutte - spiega il sindaco Giulio Ambroggio -. Entro domenica sera la distribuzione dovrebbe essere terminata".

Inoltre, giovedì 9 alle ore 14 inizierà la seconda disinfestazione approfondita della città, mentre mercoledì 8 sarà attivato il servizio di supporto psicologico per chi ne farà richiesta.