Carrù, il Comune dona kit "anti-Coronavirus": una mascherina e due paia di guanti in lattice a tutte le famiglie residenti

In queste ore è iniziata (e sta già volgendo al termine) la distribuzione da parte del Comune ai nuclei familiari residenti a Carrù di un kit "anti-Coronavirus", contenente una mascherina con elastici in tessuto utile a proteggere le vie respiratorie e due paia di guanti in lattice.

"Come già più volte ribadito - afferma il sindaco, Stefania Ieriti -, la mascherina in parola non è un dispositivo di prevenzione individuale, non è destinata al personale sanitario, dopo ogni suo utilizzo è consigliabile il lavaggio in acqua calda e, cosa molto importante, è stata realizzata grazie ai materiali forniti gratuitamente da alcune ditte carrucesi e grazie al lavoro di sartoria offerto da cinque volontarie, anch'esse di Carrù".

Non solo: il primo cittadino ha inteso evidenziare il contributo di due giovanissimi volontari, Lucia e Nicola Chiecchio, che hanno tagliato metri e metri di elastico.