Cuneo: attivato un numero di telefono per richiedere i buoni spesa

Il comune di Cuneo ha attivato il numero telefonico 0171-444700 per richiedere i buoni spesa.

Entrerà in funzione lunedì 6 aprile e sarà operativo dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 17, venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Potranno fare domanda tutti i cuneesi colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19. I buoni spesa serviranno per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità, da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del territorio di residenza che hanno aderito all’iniziativa.



Maggiori informazioni au questo link http://www.comune.cuneo.it/emergenza-covid-19-a-cuneo/spendiamoci-buono-spesa-alimentare.html